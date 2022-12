Vincenzo Di Santi riconfermato presidente di Confcommercio Assisi

Il Consiglio direttivo di Confcommercio Assisi, nella sua prima seduta, ha confermato all’unanimità Vincenzo Di Santi alla presidenza ed eletto alla vicepresidenza Gianfranco Martorelli e Simone Muccino. “Sono onorato e ringrazio i colleghi imprenditori per la fiducia che mi è stata di nuovo accordata”, commenta il presidente di Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi. (Continua dopo il video di Assisi News inStudio registrato nel marzo 2021 – link diretto)

“Certo di interpretare il pensiero dei nostri associati che li hanno scelti, posso senza dubbio affermare che l’economia di questo territorio può contare, per i prossimi cinque anni, su una squadra Confcommercio davvero forte e rappresentativa. Su alcune figure si concentra la responsabilità regionale di interi comparti economici; altre hanno maturato una esperienza importante nella rappresentanza degli interessi collettivi negli ultimi difficilissimi anni, che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Non ci possiamo nascondere le difficoltà che ancora vivono le nostre imprese, anzi, ne siamo perfettamente consapevoli e continueremo a batterci per sostenerle. Nostra intenzione è di lavorare nella maniera più coesa possibile per accelerare la ripresa economica, che nel nostro territorio è strettamente legata all’andamento del turismo, e allo stesso tempo essere vicini alle imprese con l’ascolto attivo e i nostri servizi”.

Il Consiglio direttivo di Confcommercio Assisi è composto anche da Rita Betti, Mauro Fortini, Stefano Leoni, Pasquale Molfetta, Giuseppe Ridolfi e Federico Tagliolini.

