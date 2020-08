Ex campo container a Porziano nel degrado da più di 20 anni (foto)

‘Ex campo container a Porziano è abbandonato da più di 20 anni. Lo segnalano alcuni cittadini ad AssisiNews.

“A Porziano, dopo più di 20 anni, l’area che al tempo fu destinata a campo container, sorto per il terremoto del 1997, resta abbandonata a se stessa”. È la segnalazione, con tanto di foto, di alcuni residenti della piccola frazione del Comune di Assisi. “La recinzione è completamente ricoperta di vegetazione, nell’angolo a sinistra – scrive chi segnala – dove sono cresciute le piante, è presente un depuratore di competenza di Umbra Acque, mentre la restante superficie è di competenza del Comune di Assisi”. Ancora lì le strisce di catrame realizzate al tempo circondate dalla vegetazione incolta.

L’ex campo container a Porziano sorse per il terremoto del 1997 destinato ad accogliere gli sfollati del luogo, oggi area abbandonata dopo la rimozione dei container che non ci sono più da anni e luogo di discarica abusiva per chi, irrispettoso del bene comune, utilizza quella zona per questo: “Approfittando dello stato di abbandono il sito è anche utilizzato come discarica per potature – continua la segnalazione – nel complesso questa zona è stata abbandonata da chi se ne doveva prendere cura”.

La speranza, che è anche una richiesta, è che “chi di dovere intervenga per ovviare ad una situazione indecorosa ripulendo l’area e facendola tornare ad uno stato quantomeno normale, visto che stando così le cose la vista le luogo deturpa l’intero territorio circostante”.