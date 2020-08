Migranti fuggiti da Rivotorto, Pastorelli: “Il sindaco batta un colpo”

Diciannove migranti arrivati a Rivotorto di Assisi sono poi fuggiti, e sulla vicenda arriva la nota di Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in regione Umbria. “Abbiamo appreso con rabbia, ma purtroppo non con sorpresa, la notizia della fuga dei migranti ospitati in varie strutture Umbre, tra cui una a Rivotorto di Assisi. Per mesi – ricorda Pastorelli – abbiamo rispettato regole stringenti per il bene comune; commercianti e cittadini hanno perso le loro attività ed il loro lavoro, tutto questo mentre adesso importiamo immigrati clandestini nelle nostre città e li lasciamo liberi di fuggire creando un grandissimo allarme sociale e sanitario”.

“Quello che lascia più perplessi – continua la nota di Pastorelli sui migranti fuggiti – è che il Sindaco di Assisi era a conoscenza di questi arrivi, allora ci chiediamo: cosa ha intenzione di fare? Noi personalmente come Lega del comprensorio assisano avevamo e abbiamo le idee più che chiare, già cinque anni fa avevamo proposto di ospitare nel nostro comune solamente i minori non accompagnati, ragazzi/e e bambini/e che sicuramente hanno necessità di aiuto. Ma questa proposta è rimasta inascoltata, chissà perché? Quando il Ministro dell’Interno era il sen. Matteo Salvini eravamo riusciti ad abbattere il numero delle partenze e di conseguenza degli arrivi, ed un sistema sano come quello da noi proposto avrebbe sicuramente funzionato senza creare alcun tipo di allarme nei cittadini. Noi ci siamo – conclude Pastorelli – le soluzioni ci sono, e dal prossimo anno quando saremo al governo di Assisi le metteremo finalmente in atto. Nell’attesa che ciò accada il Sindaco Proietti intanto batta un colpo, o rischia di venir ricordata come il peggior sindaco che Assisi abbia mai avuto”.