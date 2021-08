Fabbricazione e commercio di materiale esplodente, denunciato 50enne

La Polizia di Stato ha denunciato un 50enne, residente nel Comune di Assisi e già noto alle forze dell’ordine, per fabbricazione e commercio illegale di materiale esplodente. L’attività di indagine avviata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e Perugia, con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, ha consentito di individuare il titolare di un account dedito alla vendita online illegale di materiale esplodente.

L’operazione tempestivamente portata a termine dalla Polizia ha permesso di garantire la messa in sicurezza dell’abitazione e dell’immobile nella quale è stato rinvenuto il materiale illecitamente detenuto. Gli agenti del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, hanno accertato la completa ignoranza nella cura del materiale esplodente, che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze. L’ispezione eseguita dagli investigatori della Polizia Postale di Perugia al telefono dell’indagato, utilizzando una innovativa e sofisticata strumentazione, ha altresì consentito di rilevare che l’account impiegato per l’illecita attività di vendita online, tuttora attivo, era pronto per la promozione e vendita di prodotti esplodenti anche fuori dalle festività comandate. L’attività ha portato al sequestro di diversi kg di esplosivo che, tenuto conto delle potenzialità offensive dello stesso, è stato affidato in custodia per la conservazione in sicurezza ad una ditta debitamente autorizzata e messo nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria.

