Incendio fra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli: domate le fiamme (foto)

Rapido intervento dei Vigili del Fuoco in un campo non lontano da alcune abitazioni

Incendio fra Rivotorto di Assisi e Santa Maria degli Angeli. Le fiamme sono divampate in un campo intorno alle 12 di oggi giovedì 26 agosto. Sul posto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Assisi con due mezzi.

A dare l’allarme alcuni cittadini che inizialmente hanno provato a spegnere l’incendio con mezzi propri e un volontario del gruppo comunale della Protezione Civile che ha dato indicazione ai Vigili del Fuoco sul punto utile di accesso dell’emergenza.

L’incendio come detto in un campo adiacente a via Francesco Maria Angeli, traversa sulla strada che da Santa Maria degli Angeli conduce a Rivotorto di Assisi, non lontano dal cimitero nuovo di Santa aria degli Angeli. Nei pressi anche un maneggio. Nessun danno alle persone con il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che ha spento le fiamme.

