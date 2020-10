Falsità materiale commessa da privato, 34enne finisce in carcere

Su disposizione della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Perugia, personale del Commissariato di P.S. Assisi, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino extracomunitario di origini albanesi di 34 anni, per il reato di falsità materiale commessa da privato.

Iniziate le attività di ricerca, le indagini hanno condotto gli uomini del Commissariato presso la zona di Bastia Umbra, ultimo luogo in cui l’uomo risultava aver vissuto lasciando tracce documentali in merito.

Appurata l’assenza dell’uomo nel suddetto domicilio sono state attivate tutte le procedure info-investigative ed è stato possibile localizzare il soggetto nella zona di Collestrada.

La strategia messa in atto dal ricercato non ha impedito agli investigatori del Commissariato di Assisi di rintracciare il soggetto attraverso la messa in opera di una serie di azioni basate sul circoscrivere il territorio limitrofo ed il reperimento di informazioni.

Una volta localizzato il cittadino albanese, concluse tutte le procedure di rito, lo stesso è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne per l’espiazione della pena di 4 mesi di reclusione a suo carico.