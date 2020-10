Concerti di Assisi Pax Mundi 2020, programma di sabato e domenica (foto)

I concerti di Assisi Pax Mundi 2020 hanno preso il via giovedì 22 ottobre ad Assisi e Online. La rassegna internazionale di musica sacra francescana continuerà nella sua doppia versione “fisica” e “virtuale” fino a domenica 25 ottobre 2020. La manifestazione come ogni anno ha l’obiettivo dell’incontro e dello scambio tra cori e fedeli ed è proprio per questo che il 2020 vede nascere anche Assisi Pax Mundi Online.

A dare il via all’evento, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli the Franciscan Singers, e l’organista Alessandro Bianconi. All’organo era prevista l’esibizione di Carmine Lavinia, che purtroppo ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per un grave lutto familiare. Quest’anno Assisi Pax Mundi 2020 si è rinnovata dando vita ad Assisi Pax Mundi Online. Una serie di concerti virtuali che stanno animando i quattro giorni della rassegna (fino al 25 ottobre), grazie alla partecipazione di tantissimi gruppi corali e strumentali che hanno partecipato alla rassegna fin dalla sua prima edizione. Dieci concerti con cori internazionali e italiani. Sei i cori stranieri provenienti da Indonesia, Lituania, Paesi Baschi, Giappone, Usa e Inghilterra. Tutti i concerti virtuali saranno trasmessi nel canale YouTube di Assisi Pax Mundi. In questi concerti Assisi Pax Mundi ha raccolto molti brani diversi, alcuni registrati proprio in questo periodo di pandemia, anche cantando ognuno a casa propria o a distanza, altri invece registrati in precedenza. Ci sono anche brani scritti proprio per l’occasione e donati in anteprima ad Assisi Pax Mundi.

Questi i concerti di Assisi Pax Mundi 2020 di oggi e domani

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 11 – Assisi Pax Mundi Online 5°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Coro Requiem Project (GIAPPONE), M° Susumu Ueda

Ueda – Quando corpus morietur (da Stabat Mater)

Donosti Ereski Gregoriar Schola (Arantzazu PAESI BASCHI), M° Jokin Otamendi Azurmendi

Pothier – Tota pulchra

Accademia dei Chiari (Paternò ITALIA)

Campion – Never weather

Coro “Šiaulių Juliaus Janonio Gimnazija” (Tallinn LITUANIA), M° Loreta Mikutienė

Kulikauskas – Gintarai

Corale “San Francesco” (Montelupone ITALIA), M° Augusto Cingolani

A. Pierucci – Benedizione di San Francesco

Ore14 – Assisi Pax Mundi Online 6°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Coro Manos Blancas del Friuli (San Vito al Tagliamento ITALIA), M° Paola Garofalo

Costa – Toccare l cielo con un dito

Cantori di Assisi (Assisi ITALIA), M° Gabriella Rossi

Franz Biebl – Ave Maria

Coro Monte Colmenacco e Corale Interparrocchiale Nesso; (Nesso ITALIA), M° Moreno Pertusini

Picchi – Le anime dei giusti

Coro “Regina Pacis” (Morolo ITALIA), M° Claudia Crescenzi

Frisina – Ave mundi spes Maria

Ore 18.30 – Assisi Pax Mundi Online 7°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Gruppo Giovane Ensemble (Foligno ITALIA), M° Eleonora Marchionni

Ticheli – Earth Song

Charlie’s Gospel Angels (Roma ITALIA), M° Charlie Cannon

Tradizionale – Blessed be the name of the Lord

Coro “Šiaulių Juliaus Janonio Gimnazija” (Tallinn LITUANIA), M° Loreta Mikutienė

Lithuanian folksong – Pempel Pempel

Corale “San Francesco” (Montelupone ITALIA), M° Augusto Cingolani

Mancinoni – Cantico delle creature

Coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo ITALIA), M° Simona Maggi

Spiritual – I’m gonna sing

ore 21,00

Basilica Superiore di San Francesco

Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, (Città di Castello)

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 9 – Assisi Pax Mundi Online 8°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Coro “NoIncanto” (Portogruaro ITALIA), M° Renzo Fantuzzo

Riz Ortolani – Fratello sole, sorella luna

Coro Valle Santa (Rieti ITALIA), M° Elio De Francesco

Frisina – Alto e glorioso Dio

Coro “San Filippo Neri” (Este ITALIA), M° Daniela Tobaldo

Frisina – Il canto del mare

Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” (Bari ITALIA), M° Mariella Gernone

P. da Palestrina – Jesu Rex Admirabilis

Ore 12 – Assisi Pax Mundi Online 9°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Georgia Boy Choir (Atlanta USA), M° David R. White

G. B. Martini – Domine ad adjuvandum me festina

Cappella Victoria Jakarta (Jakarta INDONESIA), M° Sabrina Pugliano

Anonimo – Christus vincit

Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Paternò ITALIA), M° Salvatore Coniglio

Tradizionale siciliano – Rigina di lu celu

Corale “Symphonia” (Arezzo ITALIA), M° Gaia Matteini

Piovani – La vita è bella

Ore 17 – Assisi Pax Mundi Online 10°concerto – Canale YouTube Assisi Pax Mundi

Dal Santuario di Arantzazu (Paesi Baschi)

Concerto di chiusura di ASSISI PAX MUNDI 2020

Donosti Ereski Gregoriar Schola (Arantzazu PAESI BASCHI),

M° Jokin Otamendi Azurmendi

In tributo a tutti i colpiti dal Covid19

Nel rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale tutti i concerti di Assisi Pax Mundi 2020 sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria ([email protected]) Per permettere al nostro amato pubblico di seguire i concerti anche se non potrà essere ad Assisi tutti i concerti saranno trasmessi in diretta nella pagina Facebook Assisi Pax Mundi.