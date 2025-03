Fermato con 7 dosi di cocaina: arrestato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza un cittadino di origine albanese di 35 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, controllato dai militari nei pressi del centro storico di Bastia Umbra mentre vagava a piedi, è stato sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato in possesso di 7 dosi già confezionate di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi, nonché di oltre 500 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in caserma, il 35enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Santa Maria degli Angeli in attesa dell’udienza direttissima, all’esito della quale il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, condannandolo ad 1 anno e 8 mesi.

