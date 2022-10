Fiamme ad Assisi centro storico: fumo, curiosità e pompieri in azione (foto+video)

Fumo, nessun ferito e incendio domato nel giro di pochi minuti nel centro storico nel pomeriggio del 26 ottobre 2022. Ad andare a fuoco una sorta di annesso di plastica sul terrazzino di un’abitazione a due passi dalla Basilica di San Francesco. Grande però la curiosità dei cittadini, per le fiamme nel centro storico di Assisi il cui fumo era visibile anche dalla pianura, come documenta questo video e inviato alla redazione di Assisi News insieme ad alcune foto (continua dopo il video, con la gallery in basso)

Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia municipale della città serafica per regolamentare il traffico e l’afflusso dei pedoni. Come detto le fiamme nel centro storico di Assisi sono state estinte nel giro di pochi minuti. Non ci sarebbero persone ferite. Sconosciute al momento le cause del rogo. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata