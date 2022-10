Unto 2022, ad Assisi tanti eventi all’insegna dell’oro verde: il programma dei weekend di ottobre e novembre

È tempo di festeggiare l’olio nuovo, l’extravergine di oliva appena franto. La città serafica lo fa con Unto 2022, l’iniziativa Unesco, Natura, Territorio, Olio giunta alla X edizione. È una delle offerte per il ponte di Ognissanti in Umbria 2022 e si inserisce nel cartellone ufficiale di Frantoi Aperti, un evento nazionale che porta in Umbria migliaia di appassionati da tutto il mondo. Di seguito gli eventi principali del programma di Unto 2022, in scena dal 28 ottobre all’1 novembre e poi per tutti i weekend di novembre. Il primo novembre torna tra l’altro anche anche il Premio “Federico Falchetti”, nato con l’obiettivo di onorare la memoria di Federico Falchetti, giovane assisano, già responsabile dell’Ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, e sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente, al vivere all’aria aperta, alla condivisione dei valori prossimi al mondo “naturale”. La premiazione si svolgerà alle 11 di martedì nella sala della Conciliazione del palazzo comunale.

Per quanto riguarda il dove andare per il lungo weekend in vista dell’1 novembre, come detto ad Assisi dal 28 ottobre all’1 novembre propone Unto 2022: al Palazzo Monte Frumentario in via San Francesco, tutti i giorni dalle 9 alle 19, va in scena la mostra mercato dell’olio extravergine e dei prodotti tipici. In mostra le eccellenze dei produttori d’olio di Assisi e dell’Umbria, ma anche i prodotti delle nostre campagne come il tartufo, i salumi, i legumi, il vino, lo zafferano e molto altro, frutto della sapiente mano delle aziende agricole che con maestria e passione portano avanti mestieri antichi, ma proiettati verso il futuro e l’innovazione. Durante la mostra mercato torna la mostra “Una raccolta di olive – varietà in mostra” a cura di Angela Canale di Confagricoltura Assoprol Umbria.

Nel programma di Unto 2022 non mancano le mostre: una apposita navetta, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 con partenza ogni mezz’ora circa da Palazzo Monte Frumentario porterà alla scoperta dei Frantoi del Territorio. Attenzione anche ai più piccoli, con le letture d’autunno per bambini da zero ai sei anni in programma venerdì 28, domenica 30 e lunedì 31 ottobre alle 17.00 al Palazzo del Monte Frumentario Assisi. L’iniziativa è a cura della Biblioteca Comunale di Assisi, info e prenotazioni: 075 813481. Previsti anche concerti con band pop (29 ottobre, ore 17, Steven Paris: one man band italo/americano, rivisitazione del Blues di strada con inserti Pop e Country; 30 ottobre, ore 16, Sagayeti & Jameson: duo di musicisti versatili che, attraverso l’uso di fisarmonica, percussioni e strumenti di strada, fondono la tradizione etnica dei paesi mediterranei, il tango e sonorità che pescano a 360° nel Folk internazionale).

E se dal 28 ottobre all’1 novembre in alcuni ristoranti e attività di Assisi ci saranno o prodotti tipici della tradizione assisana valorizzati dall’olio Extravergine di oliva, tra gli eventi di Unto 2022 ad Assisi non mancheranno percorsi sensoriali all’olio evo. Le iniziative sono in programma al Monte Frumentario Sabato 29 ottobre alle 11 con un percorso sensoriale all’olio evo dop umbria e di produzione assisana a cura di Assoprol Confagricoltura Umbria / Dott.ssa Angela Canale Capo Panel (La partecipazione è riservata ad un massimo di 20 persone ed è gratuita; info e prenotazioni: 329 2609430), domenica 30 ottobre alle 17 sempre con un Percorso sensoriale all’olio evo dop umbria e di produzione assisana a cura del Dott. Giulio Scatolini Capo Panel / Guida Gambero Rosso (La partecipazione è riservata ad un massimo di 20 persone ed è gratuita, info e prenotazioni: 329 2609430) e lunedì 31 ottobre alle 11.30 con un Percorso sensoriale all’olio evo dop umbria e di produzione assisana stavolta a cura di CIA Umbria / Dott. Agr. Marco Gammaidoni (La partecipazione è riservata ad un massimo di 20 persone ed è gratuita, info e prenotazioni: 329 2609430).

Spazio anche alla cultura con le visite guidate di Unto 2022: in questo caso gli appuntamenti sono per sabato 29 alle 11.30 e domenica 30 alle 12 con la visita guidata delle Domus Romane di Assisi, la Domus di Properzio e la Domus del Larario (costo: euro 10,00 a persona, bambini fino a 8 anni gratuiti. Punto di ritrovo: Foro Romano, max 25 partecipanti, prenotazione obbligatoria a 075 8138680 / dalle ore 9.00 alle ore 19.00, tutti i giorni). Lunedì 31 ottobre alle 11.30 è invece in programma una visita guidata di Assisi Sotteranea, una visita completa dei tesori nascosti della città romana, Domus Romane e Foro Romano (costo euro 15,00 a persona, bambini fino a 8 anni gratuiti. Punto di ritrovo: Foro Romano, max 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria allo 075 8138680 / dalle ore 9.00 alle ore 19.00, tutti i giorni).

Gli appuntamenti di Unto 2022 comprendono anche trekking e passeggiate, ad Assisi centro storico per poi ‘spargersi’ per tutto il territorio: Domenica 30 Ottobre dalle 8.30 alle 13.00 va in scena I colori del Subasio, passeggiata e degustazioni. Dopo il ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Costa di Trex, alle 9.30 la partenza dell’escursione ad anello che arriverà al Ponte Marchetto, attraversando alcuni uliveti e parti di bosco e condurrà alla sorgente dell’acquedotto del Sanguinone. Durante il percorso si potrà vedere la raccolta delle olive, saranno mostrate le ‘poste’ dei tipici funghi che crescono in zona e ci sarà il primo assaggio itinerante con bruschetta e olio nuovo. Alle 13 il Pranzo (facoltativo) organizzato dalle Pro loco di Costa di Trex ed Armenzano. L’escursione è gratuita, il pranzo invece ha un costo di 15 euro, info e prenotazioni 333 8579466.

Domenica 30 Ottobre Unto 2022 ad Assisi propone una Passeggiata tra i castelli di pianura: alle 8.30 il ritrovo in Piazza San Pasquale a Castelnuovo, a seguire una visita al Castello e alla Chiesa di Santa Lucia, alle 9.30 colazione tipica della tradizione contadina (latte, caffè d’orzo, torcolo, roccioletti) e la visita al Museo della Scuola (ex Scuola Elementare). A seguire alle 11 passeggiata e visita al Lavandeto di Assisi, alle 12.30 Ritrovo presso Resort San Crispino per un Brunch a base di: Ceci, Fagioli con le cotiche, Torta al testo, Bruschetta, Salumi misti (prosciutto-capocollo-salame), Schiacciatina, Formaggi misti. Nel pomeriggio alle 15 ritrovo a Tordandrea, con visita al Castello e alla Chiesa e alle 17 Visita alla cantina Bianconi. Info e prenotazioni: Maddalena Perticoni (Castelnuovo) 338.6150791 e Antonello Baldoni (Tordandrea): 334.6608345. Costo del pranzo: euro 10,00 a cura delle Pro Loco di Castelnuovo e Tordandrea. Domenica 30 Ottobre alle 11.30 al Bosco di San Francesco va invece in scena Una passeggiata fra gli ulivi, patrimonio dell’Umbria. Una speciale visita guidata con la Direttrice del Bosco di San Francesco alla scoperta del paesaggio tradizionale umbro e della fascia olivata Assisi-Spoleto, un patrimonio agricolo di importanza mondiale e fortemente legato a storia e cultura umbre. Ingresso adulti euro 12,00 – Iscritti FAI e ridotto euro 6,00 Partenza dal Complesso benedettino di Santa Croce, info e prenotazioni: 075 813157 – faiboscoassisi@fondoambiente.it. L’iniziativa andrà in replica negli stessi orari anche il 31 ottobre e l’1 novembre, e poi il 6,13, 20 e 27 novembre.

Sabato 5 Novembre dalle 8.30 alle 13.30 il programma di Unto 2022 propone Prima dell’olio – passeggiata con raccolta delle olive cal Monastero delle “Suore bianche”. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Garibaldi a S.M. Angeli, seguirà una passeggiata all’interno del centro abitato di S.M. Angeli con soste per degustazione caffè (offerto dagli organizzatori), un seminario a cura della Coldiretti relativo a tutto quello che accade prima della molitura e dalle 11.15 l’inizio della raccolta olive al Monastero “Suore bianche”, seguito da pesatura e consegna del raccolto e “merenda” con bruschetta, salsicce alla brace e vino sul piazzale interno del monastero posto di fronte al locale della “conferenza”. Rimborso spese per la partecipazione €10,00 Info e prenotazioni 335 350460 (Francesco Cavanna, presidente Pro Loco SMA) e 349 5390248 (Daniela Apostolico, presidente Sei de Jangeli se..). Domenica 6 Novembre dalle 8.30 alle 13.30 una passeggiata tra i castelli, con ritrovo al C. V. A. Renato Sensi di Palazzo e a seguire la partenza dell’escursione ad anello per le frazioni di Palazzo e Tordibetto, con degustazioni e visite in alcune località tipiche della zona e pranzo finale. Il tempo di percorrenza del percorso, una decina di km, è di 3 ore più soste. Costo escursione: euro 5,00, costo pranzo: euro 15,00, costo escursione+pranzo: euro 20,00. I bambini non pagano- Info e prenotazioni entro il 2/11/22: Andrea Dionigi (dopo le 17:00) : 3345246060; Chiara Leonelli: 3407183372 e Rolando Berellini: 3336049292. Iniziativa a cura delle Pro loco di Palazzo e Tordibetto, in collaborazione con l’associazione Eirene A.P.S..

Sabato 12 Novembre dalle 8.30 alle 13.30 una passeggiata lungo le sponde del fiume Chiascio con ritrovo presso Torre Chiascina e a seguire un’escursione da 5 km in tre ore lungo il Chiascio e visita ai laghetti, alla Torre trecentesca e alla “Assisi in Miniatura”. Alle 13 il pranzo all’Osteria della Torre di Assisi. Costo pranzo: euro 12,00 Info e prenotazioni: 339 6158264. Iniziativa a cura della Pro Loco di Torchiagina Domenica 13 Novembre dalle 9 alle 16.30 è la volta di una passeggiata ad anello nei dintorni di Petrignano alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio e di un tratto poco conosciuto della Via Francigena. Il ritrovo alle 9 alla Pro loco di via Decio Costanzi. Tempo di percorrenza: 3 ore con sosta per un totale di 10 km, necessario munirsi di scarpe comode e giacchetto alta visibilità. La passeggiata si svolge con guida del posto, ognuno partecipa alla camminata sotto la propria responsabilità. Iniziativa gratuita (al netto delle degustazioni), info e prenotazioni: 333 4714903. Nel menzo un pranzo (10 euro a persona, prenotazione al 339 4614593 con bruschette all’olio nuovo, amatriciana, salsicce alla brace, bevande, caffè e alle 15.30 la castagnata al prefabbricato parrocchiale per concludere in dolcezza e allegria la giornata! L’iniziativa è a cura della Pro Loco di Petrignano, Parrocchia di Petrignano, Confraternita San Pietro Apostolo, Presepe Vivente Petrignano, Petrignano Cammina.

Domenica 20 Novembre alle 10 Orienteering del Gusto: partenza alle 10 con ritrovo alla sede della Pro Loco Viole, a seguire degustazione eccellenze eno/gastronomiche a km 0, fare sport e scoprire nuovi territori e aperitivo al Mulino “Brunozzi” con a seguire pranzo facoltativo alla Pro Loco Viole che organizzata l’evento, che ha un costo di 15 euro (35 se si partecipa anche al pranzo), info e prenotazioni: 338 3341365. Infine, domenica 27 novembre, il gran finale degli eventi in programma a Unto 2022 con una escursione nella fascia olivata di Assisi dalle 8.30 alle 12.30. L’escursione mira a far conoscere la “fascia olivata di Assisi” con un percorso che unisce le frazioni di Capodacqua e Rivotorto. Partiremo dalla Pieve di Sant’Apollinare di Capodacqua e attraverso carrarecce ormai in disuso, tracciati quasi scomparsi e oliveti, toccheremo alcune delle fonti più caratteristiche presenti su questo versante del monte Subasio per poi arrivare al Frantoio “Brunozzi Letizia” dove potremo assaggiare il cosiddetto “olio novo”. Da qui si scende per vecchie strade verso Rivotorto, giungendo alla Chiesetta San Giovannuccio e al Sacro Tugurio, con delle brevi visite. Alle 8:30 il ritrovo dei partecipanti alla Pieve di Sant’Apollinare di Capodacqua di Assisi e colazione, alle 9 la partenza dell’escursione con arrivo a Rivotorto circa 3 ore dopo (per un percorso di 7 km) e pranzo in compagnia (facoltativo) organizzato dalle Pro Loco di Rivotorto e Capodacqua. L’escursione ha un costo di 10 euro comprendente: colazione, guida ambientale escursionistica, degustazione olio novello e quota assicurativa, il pranzo ha un costo di 22 euro. Info e prenotazioni 3392957163 – 3349964069.

