Frana a Madonna dei Tre Fossi, strada chiusa causa lavori di messa in sicurezza

Divieto di circolazione per tutti i veicoli, in località Madonna dei Tre Fossi ad Assisi, sul tratto stradale che porta al santuario, per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza della frana che ha interessato l’area. Il provvedimento, disposto con ordinanza della Polizia locale, è in vigore dall’8 al 10 aprile e dal 13 al 17 aprile 2026, dalle ore 7:30 alle ore 17:30. La misura si rende necessaria per garantire l’incolumità di persone e cose durante la realizzazione degli interventi utili a ripristinare la piena fruibilità della strada vicinale interessata dall’evento franoso.

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