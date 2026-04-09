Ad Assisi Summer Festival 2026 arrivano Sayf e The Kolors: “Pieno di energia ed emozioni”

Si aprirà con il concerto di SAYF l’edizione 2026 di Assisi Summer Festival, in programma dal 16 al 18 luglio prossimi alla Rocca Maggiore di Assisi. Dopo il secondo posto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “TU MI PIACI TANTO”, che gli ha portato il primo disco d’oro della carriera, il cantante sarà in giro per l’Italia con il suo “SANTISSIMO TOUR ESTIVO” toccando anche l’Umbria, dove sarà accolto dal suggestivo palco della Rocca di Assisi. I biglietti per questa data di Assisi Summer Festival 2026 sono disponibili in prevendita su www.livenation.it. L’evento è promosso dall’associazione Next Entertainment, con UniWeb Campus – polo universitario telematico di Bastia Umbra sede di Unipegaso, Unimercatorum, e San Raffaele Roma, atenei digitali leader in Italia – come main sponsor, in collaborazione con il Comune di Assisi. Un viaggio musicale che si annuncia straordinario, partendo dal brano che è in prima posizione nella classifica EarOne Airplay e stabile alla seconda di Spotify, dove ha già superato i 18.7 milioni di stream, confermandosi tra i più trasmessi del momento.

“TU MI PIACI TANTO” alterna riflessioni personali e osservazioni sociali: tra riferimenti alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni e alle contraddizioni della nostra società. Dal palco di Sanremo a quello del Santissimo Tour, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta. Un bel colpo per Assisi Summer Festival, manifestazione nata tre anni fa dall’intuizione e dalla passione di 50 giovani assisani, che hanno dato vita all’associazione Next Entertainment, una realtà in ascesa nel panorama degli eventi musicali umbri, capace di intercettare un pubblico giovane ma anche di palare a tutte le generazioni, con un format innovativo e brillante. “Apriremo il 16 luglio con Sayf – spiegano Mattia Monaco, Mattia Oligarchi, Lorenzo Paparelli e Tommaso Salari, organizzatori di Assisi Summer Festival – e abbiamo in cantiere altri grandi nomi per un festival sempre più forte, pieno di energia ed emozioni, che guarda al futuro e che punta a diventare un riferimento in tutta l’Umbria”.

Dopo l’annuncio di Sayf all’apertura di Assisi Summer Festival 2026 il 16 luglio 2026, l’evento continua a regalare grandi sorprese con la partecipazione dei The Kolors, che saliranno sul palco della Rocca Maggiore il 18 luglio prossimo, come straordinari protagonisti della terza serata del festival. I biglietti sono disponibili in prevendita, a partire dalle ore 14.00 dall’8 aprile 2026, su TICKETONE. Assisi Summer Festival, in programma dal 16 al 18 luglio 2026, è promosso dall’associazione Next Entertainment, con UniWeb Campus – polo universitario telematico di Bastia Umbra di Università San Raffaele, UniMercatorum, UniPegaso – come main sponsor, in collaborazione con il Comune di Assisi. Inoltre, Radio Subasio – una delle emettenti radiofoniche più amate d’Italia – sarà la radio ufficiale della manifestazione e aprirà il concerto dei The Kolors con “Radio Subasio Disco Club”, DJ SET che scalderà i motori della serata.

Dopo gli ultimi due anni da protagonisti assoluti, grazie ai record raggiunti con le hit “ITALODISCO” e “KARMA”, rispettivamente brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2023 e nel 2024, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024 e nel 2025 con “UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA” e “TU CON CHI FAI L’AMORE”, i The Kolors tornano a far scatenare il pubblico con il nuovo singolo “ROLLING STONES” (Atlantic Records/Warner Music Italy). La straordinaria Rocca Maggiore di Assisi farà da palcoscenico, per una serata che segna la forte identità di Assisi Summer Festival. Ǫuesta data si pone, infatti, come centrale nel panorama degli eventi estivi del centro Italia, con la proposta di artisti nazionali capaci di coinvolgere il grande pubblico. Il concerto dei The Kolors farà da chiusura a tre giornate all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento. Assisi Summer Festival si afferma come uno dei festival estivi più in crescita e apprezzati dell’Umbria, grazie al lavoro del team di giovani dell’associazione Next, che ha lo ideato e lo porta avanti con entusiasmo, puntando sulla coerenza tra le proposte artistiche e obiettivi promossi: “Puntiamo da sempre a coinvolgere tutti – sottolineano Mattia Monaco, Mattia Oligarchi, Lorenzo Paparelli e Tommaso Salari – offrendo artisti e musica di qualità, in una location senza eguali”.

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