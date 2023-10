Frate ricattato dopo un incontro con escort: arrestato 32enne

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno tratto in arresto un cittadino di origini albanesi ritenuto presunto responsabile di estorsione a sfondo sessuale perpetrata nei confronti di un religioso di Assisi.

Secondo quanto denunciato l’uomo, a seguito di una prestazione sessuale, avrebbe preteso il pagamento di varie somme di denaro, minacciando di diffondere i particolari del loro incontro. L’uomo è stato arrestato dai militari in flagranza di reato e a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. “Rispetto alla vicenda di cui è stata data notizia e che ha coinvolto un religioso dell’Ordine dei Frati Minori lo stesso mio tramite precisa che il confratello appare rivestire la qualifica di persona offesa e comunque l’Ordine procederà a tutti i necessari accertamenti e le verifiche del caso”, le parole dell’avvocato del religioso, Luca Gentili.

Secondo quanto riporta Umbria24, i due si sono conosciuti su un sito di annunci e successivamente si sono dati appuntamento per incontrarsi. Dopo l’incontro, però, il religioso ha denunciato di aver ricevuto una richiesta da parte del 32enne albanese che, secondo la denuncia, avrebbe fatto sapere di aver registrato un video con il cellulare e chiesto qualche centinaio di euro per non diffondere il video.

Il frate si è allora rivolto ai carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino. È nata dunque l’idea di un finto incontro a Perugia per pagare il ‘ricatto’, incontro al termine del quale il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato. All’esito dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto nei giorni scorsi in carcere a Capanne, l’uomo è tornato immediatamente in libertà: il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo umbro. Per l’uomo l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

