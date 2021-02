Freddo e gelo anche su Assisi e l’Umbria: non si registrano problemi gravi (foto)

Bellissimo lo scenario mattutino in alcuni punti della città Serafica, neve sul Monte Subasio: albero caduto a Rivotorto

Prosegue anche ad Assisi e in tutta l’Umbria l’ondata di freddo di metà febbraio che sta caratterizzando in questi giorni tutto il territorio nazionale. Freddo, gelo, vento e qualche fiocco di neve anche in pianura.

Monte Subasio imbiancato anche questa volta e non è la prima in questa stagione invernale. Bellissimo lo scenario ad Assisi con leggero nevischio di prima mattina che ha regalato immagini incantevoli.

Fortunatamente non si registrano problemi gravi sul territorio e la circolazione dei mezzi va avanti regolarmente. Un albero è caduto a causa del forte vento a Rivotorto di Assisi nell’area del Santuario senza gravi conseguenze.

Freddo che proseguirà anche nei prossimi giorni. Regione Umbria, comuni e protezione civile raccomandano la massima attenzione soprattutto anche in concomitanza della grave pandemia da Covid-19 con relativa emergenza in atto.