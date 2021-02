Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 12-14 febbraio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, siamo giunti con l’appuntamento di oggi a quell’evoluzione del tempo di cui vi avevo parlato nei vari editoriali, che tutti i principali indicatori meteo-cimatici lasciavano intravedere e che finora invece, un non-inverno che stava assomigliando più ad un tipico autunno, con ripetute precipitazioni e soprattutto temperature miti per il periodo, ci ha mascherato.

È in arrivo un’intensa ondata di gelo su tutta la nostra Umbria con temperature alla quota di 1500m prossime ai -12,-13 gradi nel momento più freddo. Oltre a questo dobbiamo aggiungerci il forte vento che accompagnerà il peggioramento che si concretizzerà tra stasera e lunedì e la massa d’aria che arriverà sopra di noi che sarà di origine artico-continentale proveniente dall’est Europa. Vari elementi andranno valutati in aggiunta di questo, al momento in cui vi scrivo di difficilissima predicibilità, elementi che se incastrati in modo opportuno oltre al freddo chissà non ci regalino anche locali ed importanti accumuli nevosi su tutte le pianure del nostro territorio.

Diciamo subito che l’interessamento di quasi tutto il territorio regionale dalle nevicate a tutte le quote e persino in pianura sarà ormai pressochè una certezza, un po’ meno chiaro quanta neve riuscirà ad accumularsi al suolo. Se questa ondata di gelo poi si rivelerà storica lo vedremo a fine evento. Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 12-14 febbraio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata nella quale vedremo una mattinata con ancora spazi di sole segue un peggioramento delle condizioni meteorologiche che via via dal pomeriggio in avanti andrà a generare precipitazioni che assieme all’ingresso di aria fredda in quota faranno scendere la quota neve rapidamente fino ad arrivare tra sera e notte sul sabato diffusa su gran parte delle nostre pianure. Clima sempre più freddo nel corso della giornata, fino a gelido dalla notte sul sabato. Venti freddi nord-orientali moderati in concomitanza delle precipitazioni. Temperature Massime intorno 6-7 gradi, minime che si attesteranno attorno gli 0 gradi. Qualità dell’aria ottimale. (Quota neve indicata in mappa che si riferisce alle prime precipitazioni segue rapido abbassamento fino a quote pianeggianti tra sera e notte sul sabato).

Domani sabato: giornata glaciale da mattina a sera con temperature sempre attorno allo 0 anche nei valori massimi e minime prossime ai -4,-5 gradi che se sommati ai venti tesi nord-orientali accentueranno di molto la sensazioni di freddo percepito. Possibili nevicate intermittenti sulle pianure del nostro territorio, più diffuse ed incisive al mattino, maggiori aperture soleggiate nel pomeriggio. (Attenzione, previsione suscettibile di qualche variazione a causa della difficoltà di inquadrare l’evoluzione al momento in maniera corretta).

Domenica infine giornata nella quale tornerà ad essere più diffusi gli spazi soleggiati, saranno ancora possibili rovesci di neve intermittenti sulle nostre pianure e aree appenniniche orientali della regione con accumuli di neve anche oltre 30-40 cm complessivi a fine evento. Freddo molto intenso con massime sempre attorno allo 0 e minime vicine ai -7,-8 gradi; venti sempre tesi e gelidi da nord-est su tutto il territorio regionale. Estese gelate anche in pianura. (Possibili lievi variazioni previsionali).

Concludo e vi saluto dicendovi che a seguire ad inizio settimana la prognosi è ancora riservatissima, i modelli faticano e non poco a leggere l’evoluzione, comunque pare profilarsi un certo miglioramento del tempo con il ritorno a temperature gradualmente più miti. Un caro saluto come sempre ci piace fare da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!