Fugge durante un controllo, denunciato trentenne a Santa Maria

Gli agenti della Polizia di Stato di Assisi, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Santa Maria degli Angeli dove era stata segnalata una persona che infastidiva e molestava i passanti, ostruendo il passaggio e creando disagi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo e lo hanno avvicinato per accertarne le generalità. Ma questi, improvvisamente, si è dato alla fuga facendo cadere a terra uno smartphone. Terminato l’inseguimento, gli operatori sono riusciti a identificare l’uomo come un cittadino straniero, di origini nigeriane, classe 1992, senza fissa dimora.

Dyrante il successivo controllo, a carico dell’uomo sono emersi numerosi precedenti di Polizia tra cui l’inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio da diversi Comuni italiani oltre che un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 31enne è risultato inoltre gravato da un Avviso Orale emesso dal Questore della provincia di Perugia.

Terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato per la violazione dell’Avviso Orale emesso dal Questore. Inoltre, gli agenti hanno provveduto a contestare all’uomo la violazione amministrativa in ordine al regolamento di Polizia Urbana del Comune di Assisi riguardante il decoro e la sicurezza urbana.

