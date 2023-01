Lutto a Radio Subasio, addio allo speaker Roberto Gentile

Lutto nel mondo radiofonico. “Roberto Gentile non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui”, si legge nella pagina Facebook dell’emittente assisana.

Nato a Roma il 22 ottobre 1967, Roberto Gentile ha sempre vissuto in Umbria e ad Assisi, salvo un periodo in Toscana. Da qualche tempo non era più in onda per motivi di salute. Ora purtroppo la tragica notizia. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata