Fungo da record a Colfiorito, “turino” da 530 grammi: lo coglie un assisano (foto)

Un vero e proprio fungo da record -ovviamente commestibile – quello trovato nelle campagne di Colfiorito. Il grande “turino” pesa ben 530 grammi ed è stato trovato da un abitante della zona di Assisi, Alviero Cavallucci, originario di Ponte San Vittorino. A comunicarlo alla redazione di Assisi News è Giancarlo Cavallucci, nostro assiduo lettore.

L’alternarsi di acqua e sole in questo periodo, insieme alla giusta altitudine e tipologia del terreno, hanno senza dubbio fatto bene alla crescita dei “turini”, tanto da far nascere il fungo da record.

Il Fungo Turino – ottimo in cucina – appartiene al gruppo degli Agaricuscrescenti nei prati e che ingialliscono allo sfregamento; si riconosce per la taglia massiccia e per l’odore gradevole, animato. Il cappello raggiunge anche i 20 centimetri e, negli esemplari adulti, è disteso con la superficie liscia e spesso screpolata in areole per effetto del sole o del vento. Le lamelle sono grigie negli esemplari giovani, quindi rosa chiaro, infine marroni. Il gambo è massiccio, cilindrico, con base ingrossata e spesso ricurva.

