Furti a ripetizione a Rivotorto di Assisi, rubata anche un’auto

Furti a ripetizione a Rivotorto di Assisi. Prese di mira alcune abitazioni in via Monte Subasio (zona farmacia), via della Pace, via Renaiola, via Passaggio Vecchio, via San Giovanni della Genga. La zona è piuttosto vasta, dalla scuola elementare di Rivotorto di Assisi si allarga poi verso Viole di Assisi.

A denunciare i fatti, i residenti dell’area allarmati dalle vicende. Da una quindicina di giorni sono state prese di mira alcune abitazioni, specialmente nei fine settimana i furti o tentativi di furto sarebbero maggiori. Malviventi che hanno tentato più volte di penetrare nelle abitazioni, a segno in alcuni casi.

E’ di oggi lunedì 5 ottobre la notizia che è stata rubata anche un’auto. I malviventi l’anno rubata fuggendo con il mezzo che – da quanto appreso – sarebbe stato parcheggiato nelle vicinanze di una delle abitazioni soggette ai furti. I proprietari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. La comunicazione del furto da parte dei diretti interessati, in cerca di aiuto e vicinanza, è arrivata anche via social da parte dei proprietari.

A Rivotorto di Assisi non sono nuovi casi di furti a ripetizione. Accadimenti del genere erano avvenuti anche nei mesi passati quando più volte i ladri erano penetrati all’interno delle abitazioni. Più che il bottino, anche in questi casi segnalati diversi danni, con cittadini e residenti che non sopportano più la situazione.