Furti nella zona di espansione di Assisi: i ladri entrano al campo sportivo per svuotare e abbandonare la cassaforte (foto)

(Flavia Pagliochini) Dopo Santa Maria degli Angeli e Tordandrea i furti toccano anche la zona di espansione alle porte del centro storico di Assisi, con una storia che ha dell’incredibile visto che la cassaforte “sradicata” dal muro è stata poi abbandonata, previo svuotamento, allo stadio Degli Ulivi, scelto dai ladri perché appartato (ma non troppo) e quindi location ideale per prendere a mazzate la cassa senza farsi troppo notare.

I fatti sono accaduti ad Assisi una settimana fa: secondo una prima ricostruzione, le forze dell’ordine sono arrivate sul posto allertate da alcuni residenti che avevano sentito degli strani rumori e un paio di persone che “battevano” colpi contro qualcosa di metallico. Quando le auto con i lampeggianti sono arrivate nella zona del campo sportivo, i ladri erano scappati e apparentemente tutto era a posto. Poche ore dopo, e nello specifico la mattina dopo, la scoperta di un residente della zona che – facendo un giretto allo stadio – ha trovato la cassaforte “sventrata” con fogli e documenti sparsi intorno, oltre ad astucci e confezioni di gioielli e preziosi che oramai erano stati intascati dai ladri, insieme probabilmente a soldi e quanto altro di valore.

Come detto i malviventi probabilmente, dopo aver scardinato la cassaforte dal muro di una casa a pochi passi dallo stadio, hanno scelto lo stadio il Degli Ulivi come location appartata per aprire la cassaforte. E per questo, dopo il ritrovamento delle spoglie del bottino, è partita una nuova chiamata alle forze dell’ordine. Si tratta dell’ennesimo furto in zona, almeno tre in un mese e, per questo, l’esasperazione è forte: “Non si può vivere così, ma le telecamere però – dice uno dei residenti colpiti – le mettiamo per limitare il traffico nel centro storico. Questione di priorità”, l’amara ironia.

A inizio luglio i ladri avevano agito a Santa Maria degli Angeli e Tordandrea: nello specifico, un residente nella zona di via Fermi si è ritrovato la casa messa a soqquadro da uno o più ignoti: i ladri avevano tagliato la rete che circonda il giardino dell’abitazione e poi cercato qualcosa da rubare mettendo a soqquadro diverse camere, arrivando a cercare negli armadi e nei cassetti. Avrebbero portato via soldi, oro, profumi e persino un phon e ai proprietari non è rimasto che avvertire le forze dell’ordine e cercare di rimettere tutto a posto. Analoga ‘disavventura’ per una famiglia che risiede nella zona Peep in via Ermini a Santa Maria degli Angeli, nella prima serata di domenica: a essere presa di mira una villetta i cui proprietari sono rimasti fuori per meno di un’ora: purtroppo abbastanza da ritrovarsi la casa svaligiata.

