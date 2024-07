Donato al Casoria un elettrocardiografo di nuova generazione

Un elettrocardiografo di nuova generazione a 12 derivazioni è in grado di mostrare, acquisire, stampare (su carta z-fold 100 mm, 3+1, 3+3, 6) ed archiviare esami ECG a riposo per adulti, pediatrici e neonatali. A donarlo al Casoria il gruppo di candidati del centro destra, alle elezioni comunali di Bastia e con il sostegno della candidata sindaca Paola Lungarotti, insieme al consigliere regionale Stefano Pastorelli, dopo una specifica richiesta di Francesca Centrone, insegnante di sostegno che per anni si è occupata di ragazzi disabili presso l’Istituto Serafico di Assisi.

“Questo elettrocardiografo di nuova generazione – si legge nella nota – rileva i parametri critici dell’esame ECG ed offre un’interpretazione se dotato del programma Glasgow, disponibile come opzione. Il dispositivo consente l’invio automatico dell’esame in formato nativo all’applicativo Cardioline WebApp (sistema di refertazione remota). Siamo orgogliosi di aver potuto donare quest’oggi l’importante apparecchiatura agli amici dell’Istituto Ludovico da Casoria di Assisi. In ogni percorso si possono trovare grandi insegnamenti e successi”.

Intanto la nostra redazione ha incontrato il consigliere Stefano Pastorelli, che ha accettato di rispondere ad alcune domande sulle elezioni amministrative, sulle prossime elezioni e la situazione politica in Umbria e sul dove si vede dopo le prossime regionali che si terranno a novembre, probabilmente il 24. (Link diretto al video)

© Riproduzione riservata