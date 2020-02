Furto alla tabaccheria a Santa Chiara, asportati tabacchi e soldi

Furto alla tabaccheria a Santa Chiara, tanta rabbia e solidarietà social ai proprietari, che si sono sfogati su Facebook. Secondo quanto ricostruito finora, i ladri avrebbero agito nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, quando l’attività era chiusa. Hanno razziato tutto il banco delle sigarette, che era stato riempito proprio nella giornata di mercoledì, e rubato i soldi dalla cassa: il bottino, che comunque è ancora in corso di quantificazione, si aggira sui 5.000 euro per il solo valore delle sigarette.

Per accertarsi di non essere identificati, i responsabili del furto alla tabaccheria a Santa Chiara hanno anche divelto e rubato le telecamere di sorveglianza e il ‘disco’ in cui vengono conservate le riprese. Per i titolari dell’attività, che hanno scoperto il furto stamattina (giovedì 6 febbraio) allertati da alcune chiamate dei vicini, la parziale consolazione che i gratta e vinci sono ancora lì, visto che il codice identificativo avrebbe permesso, nel caso in cui i ladri avessero reclamato la vittoria, di identificare i malviventi.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine, allertate dai titolari della tabaccheria, che ha recentemente cambiato gestione ma che anche in passato è stata più volte presa di mira dai ladri, che hanno colpito anche quando erano presenti i titolari precedenti.