Ruota di Genova fortunata, a Santa Maria degli Angeli vinti 1.500 euro

La dea bendata bacia ancora l’assisano. Ieri (mercoledì 5 febbraio 2020) al Bar buffet tabaccheria un cliente ha giocato una semplice schedina di 9,00 euro sulla ruota di Genova centrando in pieno 3 ambi e un terno, vincendo la somma di € 1.518,00. “Si tratta di una persona della zona cui facciamo i nostri migliori auguri”, spiegano i titolari del locale interno alla stazione ferroviaria di Assisi.

Si tratta della seconda vincita in poco tempo. A Spello, sabato sera un fortunato giocatore ha vinto 74.108 euro. La giocata era stata effettuata alla tabaccheria Brozzi di piazza Kennedy. E da sempre la dea Bendata ha un occhio di riguardo per Assisi. Prima della fortunata ruota di Genova di ieri, ad agosto 2019 un anonimo giocatore, con 2 euro, ne ha vinti 50.000 euro. La giocata era avvenuta nell’edicola-tabaccheria-elettricità Baldini Mauro di via Los Angeles. Una zona ricca di attività commerciali, peraltro frequentate anche da non angelani, e non lontana dalla Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli.

Per non dimenticare di quando a Pasqua 2017 un anonimo aveva vinto un milione di euro e dello Win For Life ‘conquistato’ nel centro storico nell’agosto del 2016. E poco più di un anno fa, al Superenalotto erano stati 100.000 gli euro vinti alla ricevitoria Ziarelli sempre a Santa Maria degli Angeli.