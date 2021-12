Giardino d’Inverno 2021, in via Montecavallo si rinnova la tradizione (foto)

Per il terzo anno Federico Della Bina e Massimiliano Ciofini, aiutati da alcuni residenti di via Montecavallo, hanno realizzato il Giardino d’Inverno 2021, con una nuova struttura.

In via Montecavallo, uno dei vicoli più belli di Assisi ma fuori dal “giro” turistico e quindi spesso scarno di luminarie natalizie comunali, i i cittadini hanno creato da soli un angolo per celebrare il Natale. L’allestimento è stato integrato con una panchina (molto colorata) che ha il fine di invitare i passanti a sedersi e godere di un angolo di verde (scopo raggiunto poiché molti passanti ” entrano” nel giardino e si siedono apprezzandone piacevolmente il contesto). Oltre agli sponsor della Daca (che ha messo le luci) e del viavio Idea Verde di Perugia, si è aggiunto Ciambella Legnami, che ha offerto il legno necessario.

L’installazione del Giardino d’inverno 2021 è nata da un’iniziativa spontanea di alcuni abitanti di via Montecavallo. L’idea è stata quella di valorizzare uno dei tanti vicoli della nostra città inserendo un’aiuola/giardino in grado di comunicare con le architetture, con gli spazi e con i tanti passanti che percorrono la via. Un piccolo segnale incastonato fra il dedalo di vie della parte alta della città, finalizzato al comprendere lo spazio come un “bene comune” da amare e rispettare; da vivere, abbellire e tramandare quale elemento di ricchezza da condividere con gli altri. Un grazie va anche al Comune di Assisi per aver supportato l’installazione del verde. “Invitiamo tutti a godere di questo spazio – concludono gli ideatori – e a rispettarlo come se fosse un ‘bene proprio'”.

© Riproduzione riservata