Sciopero al Polo-Bonghi, gli alunni: “Temperature troppo fredde”

Sciopero al Polo-Bonghi: è avvenuto lo scorso fine settimana e a motivarlo sono direttamente gli alunni: “Temperature troppo fredde”. AssisiNews rimane ovviamente a disposizione per eventuali repliche della scuola.

“Gli studenti dell’Istituto Polo-Bonghi hanno indetto uno sciopero nella giornata del 17 dicembre 2021 in quanto bisognosi di farsi sentire a causa delle insostenibili problematiche che gravano sulla scuola. Tale situazione concerne la temperatura che si registra all’interno della struttura scolastica, la quale è più bassa della norma e la presenza di infiltrazioni di acqua piovana. Le basse temperature si devono al fatto che l’impianto di riscaldamento con termosifoni non funziona come dovrebbe. Alcuni di questi termosifoni non raggiungono una temperatura sufficiente al riscaldamento delle classi, altri non si accendono neppure”.

Non solo – dicono gli alunni protagonisti dello sciopero al Polo-Bonghi – in tutta la struttura sono presenti infiltrazioni d’aria che creano correnti fredde tra le stanze. Ove possibile le infiltrazioni sono state otturate con qualsiasi cosa fosse a disposizione, vale a dire carta e fazzoletti. Ma le aule, ad ogni modo, risultano fredde, soprattutto quelle dove non batte mai il sole e non garantiscono il benessere dovuto sia agli studenti che agli insegnanti e al personale che lavora nella struttura. Alcuni studenti per ovviare al problema hanno ritenuto opportuno portare da casa delle coperte in cui avvolgersi, oltre che, ovviamente, tenere giacconi e sciarpe addosso. A gran voce gli studenti dichiarano che non è ammissibile una simile situazione da parte di servizio pubblico garantito dallo Stato.

Nonostante alcune sollecitazioni, il problema non è stato risolto e gli studenti hanno ritenuto necessario indire lo sciopero”.

Foto di Green Chameleon | via Unsplash

