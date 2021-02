Giorno del Ricordo 2021, la pandemia non ferma le celebrazioni ad Assisi e Bastia Umbra

In occasione del Giorno del Ricordo 2021 il Sindaco Stefania Proietti e il responsabile assisano del Comitato 10 Febbraio, Gabriele Valecchi, hanno deposto una corona di alloro a ricordo delle vittime delle Foibe. Purtroppo, date le restrizioni anti-covid vigenti nella provincia di Perugia, non è stato possibile organizzare la numerosa e sentita partecipazione della cittadinanza, che ogni 10 febbraio presenzia le iniziative commemorative del Comitato 10 Febbraio di Assisi. Ma nonostante ciò, il Comune e il Comitato non hanno mancato di celebrare il giusto e doveroso ricordo che i nostri fratelli d’Istria, Fiume e Dalmazia – vittime, innocenti, dei partigiani comunisti di Tito – meritano come sempre. Nel corso della giornata è stato ricordato, inoltre, l’assisano Giovanni Renzi, maestro elementare e medaglia d’oro al valore civile, trucidato e ucciso insieme alla moglie per poi essere gettati nella profondità di una foiba.

Ieri si è celebrato il Giorno del Ricordo 2021 anche a Bastia Umbra, dove le celebrazioni si sono aperte martedì con la testimonianza dell’esule istriana Fiore Filippaz, in videoconferenza, dedicata alle scuole. “Rievocare eventi drammatici della storia come quello delle Foibe – il saluto del sindaco, Paola Lungarotti – significa fare in modo di rimanere sempre vigili contro un nemico subdolo e devastante che è l’odio razziale che nasce dall’incapacità di vedere l’altro come diverso da noi ma non per questo recintato da noi. Brutalità e bestialità, null’altro che sostenga quanto avvenuto. Non ci può essere giustificazione a questo mondo per vicende di tal genere. Non dimentichiamo, non nascondiamoci dietro al passato, il thanatos è insito nell’essere vivente ma al thanatos si contrappone l’amore, l’eros, ed è all’amore che dobbiamo chiedere aiuto. A tutti gli Italiani che ‘Urlavano Italia, e caddero. Bruciavano di dolore, e caddero. Indifesi e soli, svanirono in infernali voragini’ (Ermanno Eandi) va il nostro ricordo e la nostra preghiera, anche loro “Martiri” della brutalità e della bestialità dei propri simili”.

Ieri anche due eventi on-line a cura della Biblioteca Comunale “A. La Volpe” per le secondarie di secondo grado: la maratona Leggere è ricordare e il laboratorio creativo “leggere la storia è emozione”, oltre alla visione del documentario dedicato alla tragedia delle Foibe “L’Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l’esodo”.