Giovane investito poco dopo essere uscito di casa: soccorso da Nibbio e ricoverato a Perugia

È uscito di casa ed è stato investito da un’auto il giovane, un sedicenne, ora ricoverato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia. L’incidente, sulla strada che collega Castelnuovo a Santa Maria degli Angeli, entrambe frazioni di Assisi.
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Nibbio. Il giovane sarebbe caduto violentemente a terra dopo l’impatto, rimanendo cosciente. Sull’incidente, avvenuto nella prima serata di domenica 1 marzo, indagano i carabinieri.
(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)
© Riproduzione riservata