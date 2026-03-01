Supercoppa Italiana volley, la Sir Perugia batte Verona 3-1 e conquista il trofeo

La Supercoppa Italiana di volley 2026 parla ancora umbro: la Sir Safety Perugia supera per 3-1 la BluVolley Verona e alza al cielo il trofeo al termine di una sfida intensa, combattuta e spettacolare, confermandosi regina del volley tricolore.

A Trieste davanti a un palazzetto gremito e a un pubblico caldissimo, la formazione perugina ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, spingendo forte al servizio e trovando continuità in attacco, mentre Verona ha provato a restare agganciata con difese spettacolari e rapide transizioni, ma nei momenti chiave del match è emersa la maggiore solidità degli umbri, capaci di gestire la pressione e di colpire con lucidità nei finali di set.

Dopo un primo parziale equilibrato e deciso dagli strappi decisivi nel finale a favore di Perugia, i veneti hanno reagito con orgoglio pareggiando i conti grazie a un turno in battuta incisivo e a una migliore organizzazione muro-difesa, riaprendo una partita che sembrava indirizzata, ma dal terzo set in avanti la squadra umbra ha alzato ulteriormente il livello, ritrovando efficacia al servizio e precisione in contrattacco, spegnendo progressivamente l’entusiasmo scaligero e tornando a comandare gli scambi con autorità.

Il quarto set è stato il manifesto della superiorità perugina, con break immediati, gestione intelligente dei palloni pesanti e una chiusura di gara da squadra matura, che non ha concesso spiragli nel momento decisivo, trasformando il match point tra l’esplosione dei tifosi; per Perugia si tratta di un successo che certifica ambizioni e qualità, un segnale forte lanciato al campionato e alle competizioni europee, mentre per Verona resta la consapevolezza di aver lottato alla pari per lunghi tratti contro una delle corazzate del panorama nazionale, ma anche il rammarico per non aver sfruttato al meglio alcune occasioni nei frangenti cruciali; la Supercoppa 2026 si tinge dunque di bianconero, con Perugia che festeggia un altro trofeo prestigioso e conferma il proprio status ai vertici del volley italiano.

