Gira con la cocaina in tasca e minaccia di morte la polizia: arrestato

Ad allertare gli agenti sono stati alcuni residenti di Santa Maria, il 37enne aveva anche novemila euro in contanti e un coltello

Ha minacciato di morte i poliziotti il 37enne cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, che la polizia ha arrestato per i reati di resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo aveva con sé cocaina, novemila euro in contanti e anche un grosso coltello, e nella sua abitazione aveva anche hashish.

A chiamare la polizia di Stato del commissariato di Assisi guidata dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca alcuni cittadini di Santa Maria degli Angeli, segnalando un uomo che, con fare insistente e molesto, stava suonando ai citofoni di diverse abitazioni alla ricerca di una donna. Non riuscendo a trovarla era andato in escandescenza, tentando di scavalcare la recinzione di un alloggio.

I poliziotti hanno controllato l’uomo che, visibilmente agitato, ha iniziato a opporre resistenza agli agenti, minacciandoli di morte. Sottoposto a controllo, gli operatori hanno rinvenuto un grosso coltello a scatto, una somma di quasi novemila euro in contanti, due telefoni cellulari e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I controlli sono stati poi estesi anche al domicilio del 37enne e hanno consentito di recuperare un bilancino di precisione, alcuni frammenti di hashish e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è ora rinchiuso a Capanne.

