Energia Popolare Valle Umbra si presenta oggi: a breve Bonaccini ad Assisi

Oggi 10 gennaio 2023 alle ore 9:30 presso il DigiPASS di Assisi in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli avverrà la conferenza stampa per la presentazione del Comitato “Energia Popolare Valle Umbra” per il sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario del PD.

Il Comitato – si legge in una nota di Energia Popolare Valle Umbra – coinvolge già componenti di ben 15 comuni della zona (da Assisi a Foligno e Spoleto) ed è aperto alla partecipazione di chiunque voglia contribuire attivamente a questa fondamentale fase congressuale. I referenti del Comitato Moreno Landrini (Sindaco di Spello) e Claudia Ciombolini (Segretaria del PD di Assisi) presenteranno un documento preliminare e i dettagli della prima iniziativa con la presenza di Bonaccini ad Assisi. Al momento, come da documento firmato dai comitati umbri per Bonaccini e diffuso da Umbria24.it, la presenza del governatore dell’Emilia Romagna è annunciata per il 13 gennaio a Perugia e Terni.

Una presenza che si annuncia a breve, visto che il voto per le primarie del Pd è fissato al 19 febbraio 2023, anche nella direzione di mercoledì potrebbe essere deciso uno slittamento di una settimana. Al momento sono cinque le candidature ufficiali pervenute in vista del delle primarie del Pd: oltre a Stefano Bonaccini, ci sono Paola De Micheli, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Antonio Guizzetti

© Riproduzione riservata