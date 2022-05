Gratta e vinci, vincita da 1.000 euro al bar della stazione

Questa mattina presso il bar della stazione ferroviaria di Assisi una donna assisana è stata baciata dalla fortuna con un Gratta e vinci da cinque euro ha trovato un premio da 1000 euro. La notizia è stata data dai gestori del bar. Di poche settimane fa l’ultima vincita, sempre nell’assisano: a marzo un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Torino, conquistando un premio da 17.500 euro.

Il Gratta e Vinci è un gioco semplice e divertente che permette, grattando i simboli presenti sul biglietto, di vincere premi immediati in denaro. Il Gratta e Vinci classico è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea ed è l’unica lotteria istantanea autorizzata a pagare premi in denaro. I biglietti si differenziano per il prezzo, per la grafica, per le meccaniche di gioco e per i premi massimi. Per giocare ai biglietti Gratta e Vinci basta asportare, grattandola, la patina che ricopre l’area di gioco per scoprire la combinazione di numeri o di simboli celata al di sotto di questa. La combinazione risulta vincente se corrisponde a quanto previsto dalle istruzioni di gioco riportate sul retro del biglietto stesso. Inoltre, si può scoprire se un biglietto è vincente anche sull’App My Lotteries, l’unica App Ufficiale per il Gratta e Vinci; basta grattare la scritta “Premio massimo”, scoprire il codice a barre ed inquadrarlo con il verifica Vincite. I biglietti devono comunque risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali Srl.

