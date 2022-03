Lotto, ad Assisi vinti 17.500 euro con tre ambi e un terno

L’ultimo concorso del Lotto premia Assisi, in provincia di Perugia, dove un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Torino, conquistando un premio da 17.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto – fa sapere Agipronews – ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di quasi 228 milioni da inizio anno. L’ultima vincita risale a novembre 2021, In precedenza un altro 5 al SuperEnalotto, a luglio 2020, era stato centrato a Torchiagina di Assisi. Allora si trattava di un 5 da oltre 50.000 euro, nello specifico da 52.103,16 euro: la schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Canini 47/A, a Torchiagina di Assisi. Poche settimane prima e la dea bendata aveva baciato Spello, con una vincita da 70.000 euro nel febbraio 2020. A fine 2019 invece maxi-vincita da 100.000 alla tabaccheria Ziarelli di Santa Maria degli Angeli, in via Giovanni Becchetti,: qui un fortunato giocatore al Superenalotto, con la combinazione 100×100 Natale, istituita in occasione della chiusura d’anno e delle festività che stanno per concludersi con l’Epifania, aveva appunto vinto la maxi-somma.

Festa anche a Perugia per una vincita nell’ultimo concorso del 10eLotto: un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato un 7 Oro da 15 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 820 milioni da inizio anno. Pochi giorni fa infatti erano stati vinti 25mila euro, 12.500 a Perugia e altrettanti a Terni, vincite ottenute entrambe con un ambo secco.

