Incidente alla rotatoria di via Pertini a Santa Maria degli Angeli

Ci sarebbe un probabile guasto all’auto dietro l’incidente avvenuto poco fa in via Pertini a Santa Maria degli Angeli. Secondo le prime informazioni, la donna ha sbattuto contro la ringhiera che separa il marciapiede dalla strada, nella zona della rotatoria di via Pertini. Sul posto la polizia di Stato prima e la municipale poi. La donna è fortunatamente illesa. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

