Handbike, domenica la finale a Santa Maria degli Angeli: come cambia la viabilità e la raccolta rifiuti

Domenica 22 ottobre si svolgerà Handbike, finale campionato italiano paralimpico per società – Trofeo Today International- 3° memorial Gino Fragola, 5° memorial Pierino Partenza (i dettagli su Assisi Sport). Un appuntamento prestigioso e di grande richiamo per la categoria che avrà la sua location a Santa Maria degli Angeli.

Per garantire il normale svolgimento della competizione saranno adottati alcuni provvedimenti per la viabilità della zona. Sarà sospesa la circolazione dalle 7 alle 12.30 in via Patrono d’Italia, dall’intersezione con Via Protomartiri Francescani a Via Los Angeles con esclusione dei mezzi autorizzati per lo svolgimento della manifestazione. Dalle 8 alle 12.30 sarà sospesa la circolazione in Via Los Angeles, Via Ponte Rosso, Via Tescio, Viale Maratona, Via Isola Romana, Via Ospedale delle Pareti, Via San Bonaventura, Viale Patrono d’Italia ( da Via San Bonaventura a Via Protomartiri Francescani) Via Manzoni (dal parcheggio della stazione ferroviaria alla rotonda nei pressi della caserma dei carabinieri).

Sarà istituito il doppio senso di circolazione dalle ore 8 alle 12.30 in Via Carducci dalla stazione ferroviaria a Via Patrono D’Italia e Via Jacopa de’Settesoli direzione Via Becchetti. I cittadini residenti nell’area ricompresa tra le seguenti strade: Via Patrono D’Italia civico 42 e Viale Maratona potranno uscire ed entrare dalla zona con le modalità sotto indicate: in uscita da Via Dell’Antica Osteria (ove personale della polizia locale gestirà un attraversamento in direzione Villa Gualdi) percorrendo Via Ospedale delle Pareti direzione Villa Gualdi o da Via Carducci (senza immettersi in Via Patrono all’attraversamento nei pressi del Mc Donald’s); in entrata da Via Carducci (senza immettersi in Via Patrono all’attraversamento nei presi del Mc Donald’s);

I cittadini residenti in Via della Repubblica, Via Micarelli, Via Cavour, Via Risorgimento, Via Verdi, Via Buozzi, Piazza Primo Maggio, Via della Conciliazione, Via Salvo d’Acquisto, Via Minzoni, Via Buozzi, Via sella, Via Lamarmora, Via Raffaello, Via Lorenzetti, Via Cimabue, Via Pinturicchio e Via Jacopa de’Settesoli, potranno uscire da Via Simone Martini in direzione Via IV Novembre.

Infine sarà disposto il divieto di sosta in Via Patrono d’Italia, da Via San Bonaventura a Via Los Angeles, Via Ponte Rosso, Via Tescio; Via Dell’Isola Romana, Via Ospedale delle Pareti dalla mezzanotte alle ore 13; in Via Los Angeles, da rotatoria con Via Patrono d’Italia a rotatoria con Via Ermini e nel parcheggio Innocenzo III, sempre nello stesso orario; in Via degli Oddi dalle ore 8 alle 13. Sempre a causa della manifestazione sportiva di handbike ci saranno anche dei provvedimenti che riguardano i servizi di raccolta rifiuti. Infatti per la chiusura della strada di accesso a Ponte Rosso, la raccolta dei rifiuti in orario anticipato notturno con interruzione obbligata alle ore 8, pertanto tutti i rifiuti dovranno essere pertanto esposti entro questo orario.

La chiusura temporanea della strada interessata dalla gara handbike potrebbe comunque generare possibili disservizi per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento, ma comunque saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge. Affinchè possano essere ridotti al minimo i disagi provocati dalla chiusura di alcune strade, i rifiuti, qualora non raccolti, dovranno essere ritirati dal piano stradale ed esposti nei giorni successivi indicati nel calendario di raccolta; da lunedì 23 tutti i servizi riprenderanno regolarmente.

Foto in evidenza Seth kane | via Unsplash

© Riproduzione riservata