Meteo Assisi 20-22 ottobre 2023: fine settimana grigio, ma clima mite

Il clima, data l'apertura della porta atlantica non sarà sicuramente freddo, anzi mite e gradevole: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 20-22 ottobre 2023.

Buongiorno e ben trovati,

dopo una lunga pausa estiva, l’autunno inizia a farsi vedere con il suo importante carico di pioggia, molta nuvolosità e un minor soleggiamento. L’Atlantico come d’incanto si risveglia dopo un letargo lunghissimo e in prospettiva, lo vedremo nel dettaglio previsionale, si rivelerà dal weekend e per gran parte della prossima settimana assai nuvoloso, con momenti anche a tratti di sole ma anche tanta pioggia all’orizzonte. Il clima, data l’apertura della porta atlantica non sarà sicuramente freddo, anzi mite e gradevole.

Vediamo insieme il tempo che dovremo attenderci per il fine settimana in arrivo, con il meteo Assisi 20-22 ottobre 2023 e uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che parte tra sole e momenti nuvolosi più accentuati, segue peggioramento dal pomeriggio a seguire con piogge a tratti anche sotto forma di rovescio. Ventilazione meridionale moderata. Qualità dell’aria straordinaria. Clima mite.

Sabato: giornata prevalentemente grigia e con alta probabilità di precipitazioni anche sotto forma di rovescio e temporali. Non mancheranno brevi aperture soleggiate, ventilazione sud-occidentale moderata a tratti.

Domenica: si parte con la pioggia e qualche temporale, nelle primissime ore del giorno segue miglioramento con sole. Clima sempre mite

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un temporaneo miglioramento lunedì, a seguire torneranno le piogge

A tutti voi auguriamo sempre ogni bene e di trascorrere momenti di serenità anche se il tempo in questo weekend non sarà dei migliori! A presto, la redazione meteo di Assisi News!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata