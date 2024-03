Hashish nascosto nell’armadio: 30enne arrestato dai carabinieri

Pensavano potesse nascondere della droga in casa e, una volta avuta una mezza conferma, hanno svolto una serie di servizi di osservazione e pedinamento che hanno dato la conferma finale. In casa, sopra un armadio, sono stati trovati 10 panetti per un totale di 1 kg di hashish. E per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Assisi hanno tratto in arresto un 30enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lo hanno portato a Capanne.

Nello specifico, dopo i pedinamenti e gli appostamenti, i militari assisani hanno deciso di entrare all’interno dell’abitazione del 30enne: nonostante l’iniziale opposizione dell’uomo, i carabinieri, guidati dal capitano Vittorio Jervolino, comandante della compagnia di Assisi, hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento, a conclusione della quale hanno rinvenuto, nascosti sopra un armadio, 1 kg di hashish suddiviso in 10 panetti da cento grammi ciascuno. Il 30enne, dopo essere stato accompagnato alla compagnia di Assisi, è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione della locale Procura, è stato associato alla casa circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi il giorno successivo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto mentre lo stupefacente, che sul mercato avrebbe fruttato un guadagno di circa ottomila euro, è stato sottoposto a sequestro penale in attesa di distruzione.

© Riproduzione riservata