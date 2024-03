Meteo Assisi 22-24 marzo 2024: arriva la primavera con un clima più mite del normale

In settimana poi una certa instabilità e c'è il rischio di un'estate rovente: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 22-24 marzo 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno affezionati lettori, siamo giusti con questo weekend alla domenica delle Palme che tradizionalmente viene una settimana prima della festività della Santa Pasqua e nulla è cambiato sulla scena finora, anche in un mese di Marzo che statisticamente si definisce “pazzerello” ma di pazzo quest’anno ha avuto di poco davvero…clima molto più mite del normale e assenza totale di neve sulle montagne.

Nel corso del weekend che sarà grosso modo come il precedente ovvero avarissimo di precipitazioni significative , vedremo due peggioramenti “missilistico tra sabato sera e la notte e primo mattino di domenica con qualche pioggia ma per il 90% sarà sole e nuvole a tratti di passaggio. Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme il meteo Assisi 22-24 marzo 2024:

Oggi venerdì: dopo un passaggio instabile blando e irrisorio tra ieri notte e stamattina prime 6-8 ore, sole e cieli tersi con venti di grecale. Clima da inizio maggio di giorno.

Domani sabato: nuvole e sole ad intermittenza nel corso della mattina e del pomeriggio, poi verso sera e durante la notte successiva qualche fenomeno piovoso di poco conto qua e la. Ventilazione in rotazione da sud-ovest di intensità moderata

Domenica infine: giornata che inizia con le ultimissime piogge tra la notte del sabato e le prime ore della mattina segue netto miglioramento. Ventilazione occidentale. Attenzione, in questo caso sono possibili lievi variazioni al quadro previsionale dati vari tira e molla modellistici continui. È una previsione difficilissima per domenica perché abbiamo tre bastoni tre le ruote Alpi, appennino tosco-romagnolo e valle del Rodano

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una partenza (lunedì) bella e soleggiata, segue una certa instabilità con rischio piogge e temporali in un contesto termico da inizio Maggio. Massima attenzione per l’estate 2024 che potrebbe essere a dir poco incandescente…queste temperature già molto miti di questo periodo unitamente ai mari più caldi del normale potrebbero davvero farci arrivare a picchi di 45 gradi sul centro Italia. Temperature che metteranno a dura prova la nostra resistenza fisica..restate sintonizzati e consiglio di acquistare condizionatori già ora per coloro che riuscissero perchè vi saranno di grande aiuto

Auguriamo a tutti una serena Domenica delle Palme A presto!

Foto di Atakan Narman | via Unsplash

© Riproduzione riservata