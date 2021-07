Il generale di divisione della Guardia di Finanza Benedetto Lipari in visita ad Assisi

Il generale di divisione della Guardia di Finanza Benedetto Lipari è stato ricevuto ieri mattina, nella sede comunale di Assisi, dal sindaco Stefania Proietti e dal vice Valter Stoppini. Durante l’incontro il generale ha ringraziato gli amministratori per la collaborazione e la vicinanza, dal canto loro il sindaco e il vice sindaco hanno ringraziato il generale per l’impegno in operazioni importanti sul territorio di Assisi, come i controlli sulle case popolari e il turismo abusivo. Accompagnato dal luogotenente Francesco Ferrara, il generale, che prenderà servizio a Torino, si è congedato dal Palazzo Comunale con la promessa di tornare come turista ad Assisi. Il sindaco e il vice sindaco gli hanno augurato buon lavoro per il nuovo incarico. (Continua dopo la foto)

Il generale di divisione della Guardia di Finanza Benedetto Lipari, nato a Palermo il 13 ottobre 1966, ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli dal 1982 al 1985 e, successivamente (dal 1985 al 1989), i corsi quadriennali dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Nell’anno 2002, ha conseguito il titolo di “Scuola di Polizia Tributaria” e, nel 2009, presso il Centro Alti Studi Difesa, ha frequentato la 60^ Sessione dello IASD, riservata all’alta qualificazione dei dirigenti dell’Amministrazione Militare.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno ed in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è iscritto nel registro dei Revisori Contabili ed è abilitato all’esercizio della Professione legale. È “Commendatore” dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Ha svolto attività di insegnamento presso l’Università de L’Aquila (Facoltà i Economia e Commercio) e “La Sapienza” (Facoltà di Scienze Politiche) di Roma, collaborando – rispettivamente – nelle cattedre di “Scienza delle finanze e diritto finanziario” e “Diritto Tributario”, nonché – tra l’altro – presso i più importanti Istituti di formazione della Guardia di Finanza, quale docente in tematiche professionali di natura economico-finanziaria.

Dal 1989 al 2016, ha ricoperto vari incarichi operativi in diverse aree territoriali del Paese (Calabria, Abruzzo, Campania e Toscana) nonché ha prestato servizio, in distinti periodi, per oltre dieci anni presso il Comando Generale del Corpo, ove si è interessato di problematiche attinenti il settore operativo, di intelligence nazionale e internazionale e nell’area finanziaria e amministrativo-contabile. Dal luglio 2016 ha retto il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Firenze.

