Ristori alle Rsa, Assisi Domani: “Dalla Regione solo parole, dove sono?”

Ristori alle Rsa, Assisi Domani all’attacco della Regione Umbria: “‘Faremo… Interverremo… Diremo…’: la giunta Tesei conosce molto bene il futuro dei verbi, peccato che i problemi sono presenti e le promesse sono passate. Dalla Regione – segnala Roberto Falcinelli di Assisi Domani – dopo oltre un anno di emergenza, ancora nessuna azione concreta è stata messa in atto per supportare le Case di Riposo per anziani che, dopo l’emergenza COVID, è ancora più grave. L’11 maggio scorso fu approvata all’unanimità la mozione a sostegno delle RSA. Assisi Domani denunciò da subito come l’uscita dall’aula di parte della giunta regionale dimostrasse lo scarso interesse per un atto che prevedeva sostegni economici immediati a favore delle strutture, messe a dura prova dalla pandemia, ristori -peraltro- previsti per legge.

“Un atto che impegnava la giunta regionale al riconoscimento dei contributi previsti anche dal decreto Ristori a sostegno delle nuove spese sostenute e dei posti rimasti vuoti per lungo tempo a causa dell’emergenza COVID-19, oltre alla revisione delle tariffe a carico della stessa Regione. A distanza di due mesi, senza contributi ricevuti – segnala Assisi Domani a proposito dei ristori alle rsa – ci troviamo ancora una volta costretti ad alzare la voce sull’argomento informando i cittadini che nulla di quanto promesso allora a oggi è stato mantenuto.

Continuando a stare al fianco dei più deboli, continueremo a farci sentire affinché quanto dovuto sia dato alle strutture per anziani, ai loro ospiti ed agli operatori che ci lavorano”.

