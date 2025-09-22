Il guano dei piccioni in molti vicoli di Assisi è un problema serio da anni irrisolto (foto)

Abbonda il guano dei piccioni i alcuni vicoli di Assisi centro storico, in realtà una situazione che va avanti da anni e che prima o poi dovrà anche essere affrontata in maniera definitiva. Non da oggi – assolutamente – è così, ma della problematica se ne parla troppo poco.

Mentre intanto, fra fra segnalazioni e problemi, in via Canonichetti alle porte di Assisi sono 15 giorni che c’è una perdita di acqua e nonostante i cittadini abbiano fatto una decina di segnalazioni, la perdita è ancora lì. (Continua dopo la foto)

Ma torniamo al guano dei piccioni. Si tratta di un’emergenza sanitaria molto grave già segnalata da anni, con la massiccia presenza di piccioni in città che non aiuta. Ed è così che certi luoghi della città sono pieni di guano dei piccioni, che si accumula in luoghi dove i volatili sostano, come sottotetti, grondaie, davanzali e cornicioni.

Un esempio? Il solito ad Assisi, rappresentato da vicolo Nepis, tra i vicoli “storici” di Assisi dove il problema è da anni lo stesso. Scalini del vicolo sono pieni di guano di piccioni. Ma situazioni critiche di trovano anche nei vicoli sotto a Piazza del Comune, o su alcuni scalini o ingressi di sedi storiche di associazioni e privati, come quella – altro esempio

in via dell’Arco dei Priori e limitrofe.

Ad oggi, si pulisce – non troppo in realtà – e poi nulla più. I dissuasori posti in molte aree dal Comune sono semplici spuntoni metallici, su cui le colonie di piccioni hanno comunque nidificato e proliferato. In molti da tempo chiedono interventi risolutivi più concreti, esistono dissuasori radar di ultima generazione o – in ogni caso – ci sarebbe bisogno di una disinfestazione e pulizia profonda e accurata, che davvero sembra mancare.

Il guano dei piccioni che, se non trattato, causa danni a edifici – storici e non – e comporta seri rischi per la salute, quali infezioni dovute all’inalazione di particelle e al contatto con batteri e funghi. La sua corrosività – si legge anche analizzando la problematica – può danneggiare addirittura strutture e pannelli fotovoltaici, e il rischio è elevato soprattutto in aree come sottotetti e cornicioni. Ad Assisi in tanti sollevano giornalmente anche via social e segnalano la problematica. Necessari interventi in più punti, per tutelare la protezione personale di chi quelle zone le frequentata, come residenti e turisti, con la pulizia e la disinfezione delle aree per rimuovere il guano in sicurezza e prevenire infestazioni.

