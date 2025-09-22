Il sindaco accoglie Rita Zacchia, nuova comandante dei carabinieri di Assisi

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha accolto in città il capitano Rita Zacchia, nuova comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, che si è insediata in questi giorni sostituendo Vittorio Jervolino, trasferito a Roma per altro incarico. L’incontro è avvenuto in Comune, nell’ufficio del primo cittadino, presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi.

Stoppini le ha dato il benvenuto ad Assisi, donandole un libro che ne racconta storia e caratteristiche e una spilla con lo stemma cittadino. Dopo un breve colloquio, a cui nei prossimi giorni seguirà un confronto più ampio su temi legati alla sicurezza del territorio, il sindaco ha augurato “buon lavoro” alla nuova comandante Rita Zacchia, assicurando “la massima collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che la città si appresta a vivere un momento storico importante, fatto di grandi eventi, anche in vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che impattano fortemente sulla vita della comunità”.

Stoppini ha anche espresso soddisfazione per il fatto che “per la prima volta una donna sia alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Assisi” e rinnovato il proprio ringraziamento “a tutti gli uomini e le donne dell’Arma che operano sul nostro territorio, per l’impegno costante e prezioso a servizio della comunità e della sicurezza dei cittadini”.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BNCOM

