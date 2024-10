“Il sindaco l’aspetta per un appuntamento”: ma è una truffa: l’allarme del Comune

Da qualche giorno si susseguono in città telefonate da “numero privato” alle utenze cellulari di cittadini residenti e non residenti ad Assisi in cui una voce femminile registrata afferma che la sindaca ha una proposta da fare e li invita a un incontro sabato mattina ore 10, in Municipio.

Si tratta di telefonate completamente false e assolutamente non autorizzate.

Il sindaco, appena venuto a conoscenza di queste telefonate partite evidentemente da un call center, si è rivolta agli uffici della polizia postale e ha presentato un esposto-querela raccontando i fatti e le segnalazioni.

Si avvisano, pertanto, tutti i cittadini che si tratta di telefonate false che nulla hanno a che fare con il sindaco di Assisi.

Si tratta, come detto, di telefonate false realizzate per scopi poco chiari e con gravi violazioni della privacy per le quali il sindaco in prima persona ha sporto denuncia.

Si invitano i cittadini a denunciare o a segnalare qualora vengano raggiunti da questo tipo di telefonate, per le quali il sindaco adirà le vie legali se verranno individuati i responsabili.

Foto di Quino Al | via Unsplash

