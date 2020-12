Illuminazione pubblica nuova e più efficiente a Santa Maria degli Angeli

Dal cinque dicembre a Santa Maria degli Angeli sono stati accesi i nuovi impianti di pubblica illuminazione ad alta efficienza, che garantiscono maggiore visibilità e sicurezza nelle ore notturne. Si tratta di 45 punti luce in 5 aree verdi della frazione tra cui quelli a servizio dell’area giochi nei giardini di fronte alla Basilica della Porziuncola, è stata inoltre illuminata la viabilità nella zona del Cristo delle Genti, non solo l’area di via Caminaccio e la statua ma anche la rotonda e tutta la viabilità di accesso alla superstrada, che non era stata mai dotata del necessario impianto di pubblica illuminazione, nonostante l’elevata densità di traffico veicolare.

Nei giorni scorsi è stata data nuova luce a tutta la zona dell’ospedale (via di Mezzo e via Muller), è stata infatti installata una apposita illuminazione poco impattante in via San Damiano, è stata illuminata via Madre Terra. Sempre nel capoluogo è stata riqualificata inoltre tutta la linea di alimentazione di Viale Umberto I (soggetta a frequenti guasti) ed è imminente la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led più efficienti e performanti. I lavori si sono conclusi anche a Torchiagina in via Dante Siena mentre a Castelnuovo si è in attesa dell’allaccio Enel per l’accensione dei nuovi pali richiesti da tempo dalla popolazione. In totale, nelle ultime due settimane, oltre alle decine di punti luce in cui le vecchie lampade al sodio ad alta pressione sono state sostituite con nuovi elementi a led con un risparmio energetico di oltre il 50%, sono stati riqualificati e accesi oltre 80 nuovi punti luce tra capoluogo e frazioni.