Illuminazione pubblica spenta, Lega vs la giunta: “Sicurezza dei cittadini sia al primo posto”

Per i consiglieri Mignani e Pastorelli ci sono stati anche diversi furti e per questo si chiede di ricalibrare gli orari

“D’accordo risparmiare sull’illuminazione pubblica, ma la sicurezza dei cittadini deve essere sempre al primo posto”. A intervenire sono i consiglieri comunali Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, anche dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sui social relativi a diversi furti – tentati o sventati – nel centro storico di Assisi e a Santa Maria degli Angeli che si aggiungono a quelli di fine d’anno e per cui i cittadini incolpano anche i tagli alle ore di luci accese.

“L’espediente dell’Amministrazione comunale di spegnere i lampioni stradali in certe aree di Assisi per far fronte al caro energia, non può non tenere in considerazione il fattore sicurezza e la necessità di tutelare l’incolumità dei cittadini e proteggere i loro beni frutto di sacrificio e lavoro – spiegano i leghisti – Negli ultimi giorni ci sono stati segnalati dagli assisani numerosi furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, avvenuti proprio nelle zone dove viene spenta l’illuminazione pubblica e i ladri possono agire con il favore del buio. Tutti i Comuni sono alle prese con le criticità legate all’impennata del costo dell’energia che grava sui bilanci comunali, ma ogni scelta dovrebbe essere ponderata sulla base delle reali necessità e nella considerazione di privare la città di uno dei principali deterrenti contro la microcriminalità. Chiediamo al sindaco Proietti e alla Giunta di Assisi di riconsiderare le scelte fatte e ascoltare il grido di allarme dei cittadini, prevedendo nuove soluzioni per il risparmio energetico”.

Intanto sempre in tema di sicurezza, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, il comandante Antonio Gentili e il sindaco Stefania Proietti, insieme al vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla polizia locale, presentano il resoconto dell’attività svolta nel 2022. L’incontro si svolgerà nella Sala della Conciliazione venerdì prossimo, 20 gennaio, alle ore 17.30; poi seguirà alle 19.30 la celebrazione della messa nella Basilica inferiore di San Francesco. Il giorno dopo, sabato 21 gennaio, alle ore 17, avrà luogo l’apertura del nuovo ufficio della polizia locale, a Santa Maria degli Angeli, presso il Palazzo del Capitano del Perdono, in piazza Garibaldi.

