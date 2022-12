Ladri scatenati nell’assisano-bastiolo, furti in negozi e abitazioni

Un negozio e due appartamenti nel rione San Pietro, un’abitazione a Santa Maria degli Angeli, ma anche alcuni episodi a Bastia Umbra. Le feste non rendono più buoni i ladri, scatenati nelle ultime tre settimane. In un negozio anche di tabacchi a San Pietro, a notte fonda, i ladri – dopo aver divelto la porta senza far scattare l’allarme – hanno rubato alcuni pacchetti di sigarette e contanti, ad accorgersi del furto uno degli operatori ecologici durante il furto mattutino, successivamente i titolari dell’attività hanno contattato le forze dell’ordine.

Successivamente, di pomeriggio, due furti ad Assisi nel Rione San Pietro, precisamente in Vicolo Angelini in due appartamenti. Un paio di giorni fa i ladri si sono invece intrufolati in un appartamento di Santa Maria degli Angeli, senza però rubare niente, messi in fuga dal ritorno inaspettato dei proprietari di casa. È doppia invece la segnalazione che arriva da Bastia Umbra: Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre in Via Del Mec, proprio a ridosso della ferrovia, è stato commesso un furto in un appartamento. I ladri, si sono introdotti in casa, arrampicandosi dal balcone e hanno messo tutto a soqquadro (il bottino è in corso di quantificazione), mentre a inizio mese in via Firenze all’ora di cena i ladri hanno colpito al terzo piano di una palazzina forzando la finestra. Sotto accusa da parte dei cittadini in quasi tutti i casi la scarsa illuminazione delle vie che, complici anche i tagli imposti dal caro bollette, fanno sì che spesso a notte fonda molte vie, anche centralissime, siano al buio.

Sempre in tema di sicurezza, a Santa Maria degli Angeli a breve sarà aperto un posto di polizia locale a disposizione dei cittadini e dei turisti. Un ulteriore servizio per dare informazioni e accogliere segnalazioni.

“Dopo 20 anni torna nel Palazzo del Capitano del Perdono – spiega il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla sicurezza – un punto di riferimento della polizia municipale. Si tratta di una scelta ben precisa dell’amministrazione comunale per essere sempre più vicini alla nostra comunità e presidiare il territorio con i nostri agenti tra i cittadini. Il nuovo servizio potrà rivelarsi molto utile nei periodi di massima affluenza di persone che arrivano per partecipare a eventi religiosi o civili e la posizione, nella piazza centrale di Santa Maria, è strategica per assolvere alla funzione”.

Foto di TheDigitalWay | via Pixabay

© Riproduzione riservata