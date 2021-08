Incendio in via San Benedetto, fiamme domate dai vigili del fuoco (foto)

Incendio in via San Benedetto nel pomeriggio del 19 agosto 2021, fiamme domate dai vigili del fuoco. Il fumo era visibile anche da Santa Maria degli Angeli, e per questo sono state svariate le chiamate ai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, L’incendio è scaturito lungo la scarpata che costeggia la strada di San Benedetto. Non sono chiare le cause, ma sul fatto indagano i carabinieri forestali.

Sul luogo dell’incendio in via San Benedetto c’erano anche i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e il gruppo della Protezione Civile di Assisi, il cui intervento, unitamente a quello dell’Afor, ha permesso di spegnere le fiamme, che hanno purtroppo distrutto diverse centinaia di metri quadri di campo e uliveti. Fortunatamente le fiamme sono state domate prima che arrivassero al bosco.

A dare la notizia è stata il sindaco di Assisi via Facebook (dalla pagina sono anche tratte le foto della gallery), che ha ricordato “l’importanza di rispettare le prescrizioni di sicurezza riepilogate anche nell’ordinanza sindacale del 13 agosto, nello specifico evitare qualsiasi casa di innesco. A nome di tutta l’amministrazione comunale, un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per segnalare le fiamme, spegnere l’incendio e gestire la viabilità”.

Foto Stefania Proietti Sindaco di Assisi/FB

