Incendio a Tordibetto, fiamme in un annesso: intervento in corso (foto)

Incendio a Tordibetto, ad andare in fiamme un annesso vicino ad un’abitazione, non è chiaro se tutto l’immobile o solo una parte. L’incendio è divampato nella primissima serata del 28 dicembre 2023, intorno alle 19. L’ipotesi più probabile per le fiamme, secondo quanto risulta ad Assisi News, un possibile cortocircuito.

Nella casa accanto vivono alcune persone, una famiglia di origini indiane da tempo residente ad Assisi con madre, padre e un paio di bimbi, che fortunatamente erano fuori quando si è innescato l’incendio. Sul posto la polizia municipale di Assisi agli ordini del comandante Antonio Gentili, i vigili del fuoco del locale distaccamento guidato da Valter Cardia con un’autoscala e l’autobotte e anche una pattuglia della polizia di Stato agli ordini del vicequestore Francesca Di Luca; al momento sconosciuta l’entità dei danni e la dinamica dei fatti. Ad accorgersi dei fatti i vicini, che hanno poi allertato i soccorsi. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

