Speciale meteo Capodanno 2024 ad Assisi e in Umbria: cieli nuvolosi e grigi ma temperature miti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per uno speciale meteo di Capodanno 2024. Vediamo insieme le previsioni per questi giorni di festa, ad Assisi e in Umbria.

Ben trovati cari amici lettori in questo che è l’ultimo appuntamento con voi per l’anno 2023 che ci apprestiamo a salutare e molti di voi certamente avranno organizzato cenone e pranzo di Capodanno assieme agli amici più cari. Fine anno e inizio anno contraddistinti da cieli “sporchi” così mi piace definirli perché ben rende l’idea di un tipo di tempo spesso nuvoloso e grigio con sole brevi accenni di sole in un “contesto climatico primaverile” cosi come è stato per il Natale e Santo Stefano. Possibili precipitazioni durante la notte di San Silvestro e il giorno seguente, primo dell’anno.

Il meteo Capodanno 2024 chiusura 2023 che chiude un autunno e una prima parte di inverno molto miti e con freddo quasi del tutto assente. Neve neanche in alta montagna e questa è una notizia. Stiamo vivendo un inverno “targato NINO” e quanto di più normale osservare un clima più caldo del normale. L’unico elemento che potrebbe scardinare questa “stasi meteorologica” sarebbe una “forzante esterna”, Un intenso riscaldamento della Stratosfera (lo strato atmosferico che si erge subito al di sopra della nostra Troposfera, credo assai probabile intorno metà Gennaio e nei giorni seguenti uno stravolgimento delle carte in tavola con ripercussioni nevose anche sulle nostre pianure umbre!. Restate sintonizzati amici! Il freddo può arrivare gradualmente, o arrivare tutto assieme e più forte, credo che in questa occasione possano esserci degli elementi che fanno pensare a questo secondo caso. Lo scopriremo solo vivendo! A presto e l’augurio di un buon fine e un buon inizio di Anno 2024 a tutti voi e alle vostra famiglie!

