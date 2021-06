Incendio non lontano da Assisi nel pomeriggio di oggi martedì 15 giugno 2021. Sul posto i vigili del fuoco di Assisi e quelli di Perugia che hanno spento il fuoco divampato in un fienile.

Per cause ancora in fase di accertamento il fienile è andato praticamente distrutto dalle fiamme.

Ingenti i danni alla struttura, con il primo grande caldo che non ha aiutato a domare le fiamme spente dalle squadre dei vigili del fuoco subito giunte sul posto.

