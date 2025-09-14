Incendio al parcheggio coperto di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli (foto)

Incendio al parcheggio coperto di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli. Il fatto accaduto nella tarda serata di venerdì 12 settembre, poco dopo le 21. A prendere fuoco dei materiali depositati in un angolo poco distanti dalla rampa di uscita del parcheggio coperto, per un incendio che potrebbe essere anche di origine dolosa. Le indagini sono al vaglio di Carabinieri.

Sul luogo infatti vi sono attive numerose telecamere a circuito chiuso che vengono prese in esame in queste ore. A spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco giunti prontamente sul posto. Sul luogo dell’incendio la compagnia dei Carabinieri di Petrignano di Assisi che ora indaga come detto sui fatti accaduti.

Già da tempo nell’area erano stati segnalati episodi spiacevoli, con ignoti che spesso frequentano il parcheggio con comportamenti “poco educati”. Presenti in via Raffaello, sopra al parcheggio, il noto supermercato EMI e numerose attività commerciali ed aziendali oltre a vari uffici fra cui quelli di BN COM con la redazione del gruppo Assisi News.

Al momento la porzione del parcheggio interessata all’incendio è inagibile e l’accesso alle vetture è stato interdetto. In attesa di mettere in sicurezza l’impianto elettrico e valutare eventuali danni subiti dalla struttura resta aperta l’altra porzione che dalla parte opposta non ha subito alcun danno.

© Riproduzione riservata